Haberler Haberler YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları için sona gelindi ve gözler ÖSYM'ye çevrildi. Hayal ettiği üniversitede eğitim görebilmek için YKS sonucuna göre tercih yapacak adaylar, ÖSYM sonuç sorgulama ekranını ve tercih döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte YKS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:31
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu

ÖSYM sonuç ekranı üzerinden ya da e-Devlet ile giriş yaparak YKS 2022 sonuçlarını sorgulamaya başlayan milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından tercih döneminin ne zaman başlayacağını da araştırmaya koyuldu. Peki, YKS tercih tarihleri ne zaman, YKS 2022 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte YKS 2022 tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte YKS 2022 tercihlerine dair detaylar...

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta içinde YKS tercih işlemlerinin başlayacağı öngörülüyor ve tercihler geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında 15 gün sürüyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, YKS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Üniversite tercih kılavuzu da, tercihlerin başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayınlanıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

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