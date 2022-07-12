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INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ 2022 - instagram dondurma nasıl yapılır?

Instagram uygulaması, yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına benzersiz deneyimler sunuyor. Kullanıcı sayısının yüksek olduğu Instagram'da gün içerisinde epeyce vakit geçirebiliyoruz. Bu gibi durumlardan uzak kalmak için yapabileceğimiz yöntemlerden biri ise Instagram hesabını dondurarak bir süre kullanmaya ara vermek olabilir. Peki, Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 07:38 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 08:38
INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ 2022 - instagram dondurma nasıl yapılır?

Dünya üzerinde 1 milyarı geçkin kullanıcı sayısına sahip olan Instagram, Türkiye'de 2020 verilerine göre toplam 38 milyon kullanıcıyla dünyada en çok Instagram kullanan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Instagram'ı sevenler olduğu gibi kullanmaktan vazgeçenler veya bir süre kullanmaya ara vermek isteyenler de bir o kadar fazla. Instagram hesabı dondurma işlemlerini haberimizde sizler için derledik...

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INSTAGRAM HESABI DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Birçok insanın severek kullandığı fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı bir süreliğine kapatmak isteyenlerde oldukça fazla. Bu işlem Instagram hesabınızı dondurarak mümkün olabiliyor. Instagram hesabını dondurmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

Instagram'ı dondurma işlemini uygulama üzerinden yapamayacağınız için telefonunuzdaki tarayıcıdan veya bilgisayarınızdan Instagram resmi giriş sayfasını açın.

Ardından Instagram kullanıcı adınızı ve Instagram şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Açılan Instagram ana sayfasının sağ üst kısmındaki simgeye dokunarak 'Profili Düzenle'ye tıklayın.

Ardından karşınıza hesabı neden kapattığınıza dair 'Hesabını Neden Kapatıyorsun' sorusu çıkar.

Sorunun yanındaki veya altındaki seçeneklerden size uygun olanı seçerek Instagram şifrenizi tekrar girin.

Hesabı neden kapattığınıza dair seçeneği seçtiğinizde Hesabı Geçici Olarak kapat seçeneği çıkar, seçeneğe tıklayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.

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Ayrıca Instagram hesabınızı geçici olarak kapatabilmeniz için şifrenizi ve kullanıcı adınızı hatırlıyor olmanız gerekmektedir. Bu yüzden hesabınızı kapatmadan önce şifrenizi hatırladığınıza emin olun.

Hesabınızı kapattığınız taktirde profilinizi kimse göremez ve tekrar geri açmak istediğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek giriş yapıp Instagram hesabınızı kullanmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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