YÖKDİL NE ZAMAN? 2022 | YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL sınav tarihi ve başvuru ücreti gündemde yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/2) girmek isteyen adaylar, ÖSYM üzerinden kabul edilen başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 YÖKDİL başvuru ekranı ve başvuru şartlarına dair detaylar...
YÖKDİL 2 - 2022 SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılında gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL 2- 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 başvuru rehberi internet sitesinde yayınlandı. Kılavuza göre, başvurular 6-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
YÖKDİL 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM YÖKDİL başvuru ücretini 185 TL olarak belirledi.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN