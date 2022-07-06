YÖKDİL NE ZAMAN? 2022 | YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL sınav tarihi ve başvuru ücreti gündemde yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/2) girmek isteyen adaylar, ÖSYM üzerinden kabul edilen başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 YÖKDİL başvuru ekranı ve başvuru şartlarına dair detaylar...

YÖKDİL 2 - 2022 SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılında gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL 2- 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 başvuru rehberi internet sitesinde yayınlandı. Kılavuza göre, başvurular 6-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

YÖKDİL 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM YÖKDİL başvuru ücretini 185 TL olarak belirledi.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YÖKDİL BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYIN