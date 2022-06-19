Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Haziran barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Haziran barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki,19 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 15:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Haziran barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 19 Haziran Pazar İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 76.5 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 56.36 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 62.09 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Şarkıcı Gökçe'den tartışma yaratacak sözler: Şakşuka yenen mekanda mayoyla sahneye çıkılmaz!
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti! Yonca Türkman kimdir?
Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim
Kartal'a kule stoper! Yeniden listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HZ. Yusuf ve Züleyha sorusu gündem oldu!
YKS PUAN HESAPLAMA
AYT - YDT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 15:12
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 15:00
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 14:54
İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! 14:50
Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı 14:47
Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! 14:34
Daha Eski
Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! F.Bahçe... Golcü oyuncunun menajeri açıkladı! F.Bahçe... 14:14
Mesut Özil kurtlarını döktü! Mesut Özil kurtlarını döktü! 14:06
Galatasaray'da Talisca çılgınlığı! Binlerce taraftar... Galatasaray'da Talisca çılgınlığı! Binlerce taraftar... 13:04
G.Saray'da o isim Serie A yolcusu! G.Saray'da o isim Serie A yolcusu! 12:35
Efsaneler gösteri maçında karşılaştı! Kazanan takım... Efsaneler gösteri maçında karşılaştı! Kazanan takım... 12:28
Kartal'a kule stoper! Yeniden listede Kartal'a kule stoper! Yeniden listede 12:22