Haberler Haberler SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yanıtı

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yanıtı

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı ekrana geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 19 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı?' soruları sorgulamaya devam ederken; Survivor yeni bölümde oynanacak ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:01
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 19 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yanıtı

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. Sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

19 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

BU HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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