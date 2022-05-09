Enerji Bakanlığı Koruma Destek Büro Personeli ve Teknisyen Başvuruları Başladı!

Enerji Bakanlığı, büro personeli ve teknisyen başvurusu alacağını duyurdu. Alım yapılacak olan alanlar ve detayları araştırılıyor. Peki, hangi birimlere personel alımı yapılacak? Koşulları neler? İşte detaylar...
ENERJİ BAKANLIĞI HANGİ BİRİMLERE ALIM YAPACAK?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 10 Kişi
Destek Personeli (Temizlik) - 20 Kişi
Destek Personeli (Şoför) - 10 Kişi
Teknisyen (Elektrik) - 1 Kişi
Teknisyen (İnşaat) - 1 kişi
Teknisyen (Mobilya) - 2 Kişi
Teknisyen (Sıhhi Tesisat) - 1 kişi
Büro Personeli (Lisans) - 12 kişi
Büro Personeli (Ön Lisans) - 8 kişi
ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Adaylar; başvurularını 9 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısından e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecekler.Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Genel şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışmıyor olmak
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.