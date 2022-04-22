EARTH DAY INSTAGRAM HİKAYESİ NEDİR? Dünya Günü Instagram hikayesi nasıl kullanılır? İşte yanıtı

EARTH DAY INSTAGRAM HİKAYESİ - 22 Nisan için ilan edilen Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi çağımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür. İngilizcesi "Earth Day" olan Dünya Günü için Google da özel bir Doodle hazırlamıştı. Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'dan da Dünya Günü için hikaye özelliği geldi.

📲EARTH DAY INSTAGRAM HİKAYESİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Bugün Google, ana sayfasında Dünya Günü Doodle'ı yayınladı. Instagram ise gündemi yakından takip etmesiyle ana sayfasında Earth Day (Dünya Günü) hikayesi açtı. Instagram hesabınız varsa, ana sayfanızda hikayeler kısmında "Earth Day" sekmesini fark edeceksiniz. Bugüne özgü Earth Day (Dünya Günü) paylaşımlarını bir arada toplamak isteyen Instagram'da hikaye atacağınız zaman gündemdeki Earth Day görsellerinden birini hikayenize eklemeniz yeterli...