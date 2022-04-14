Haberler Haberler Buz Devri'nde veda vakti! Scrat meşe palamudunu yedi

Buz Devri'nde veda vakti! Scrat meşe palamudunu yedi

Tüm dünyada milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Buz Devri animasyon serisinde sona gelindi. Scrat isimli sincap, yüzyıllar boyu peşinden koştuğu meşe palamuduna bir türlü erişememişti. Özel bir nedenle veda etmeye karar veren yapımcılar, Scrat için mutlu son hazırladı. Yayınlanan veda videosu, serinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:30
Buz Devri'nde veda vakti! Scrat meşe palamudunu yedi

İlk olarak 2002 yılında hayatımıza giren ve kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan Buz Devri serisinde yaklaşık 20 yıl geride kaldı. Animasyonda Scrat isimli sincap bir meşe palamuduna ulaşmak için buzları yarıp, doğal afetlere neden oluyordu. Macera boyunca meşe palamuduna ulaşamayan Scrat için mutlu bir son hazırlandı.

VEDA VİDEOSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Buz Devri'nin animasyon stüdyosu Blue Sky Studios, Disney'in 20th Century Fox'u satın almasının ardından kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Yapımcılar ise Scrat karakteri için mutlu bir sonla veda etme kararı aldı. Stüdyo, "Finale" adı verilen bir kanaldan paylaştığı video ile Buz Devri hayranlarına veda etti. Scrat, bu videoda yıllarca peşinden koştuğu meşe palamudunu ısırmayı ve sonuna kadar yemeyi başardı.

İŞTE O VİDEO📹

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