e-YÖKDİL NE ZAMAN? | 2022 e-YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? e-YÖKDİL başvuru ekranı, ücreti ve ÖSYM kılavuzu...

2022 ÖSYM takviminin belli olmasıyla birlikte, e-YÖKDİL sınavına girmek isteyen ve nasıl başvuru yapacağını araştıran binlerce aday, 'e-YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır? e-YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. 2022 e-YÖKDİL sınavına dair merak edilenler haberimizde...

2022 E-YÖKDİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez elektronik ortamda (online) düzenlenecek olan e-YÖKDİL için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınava başvurular sürüyor.

E-YÖKDİL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Elektronik ortamda ilk defa yapılacak olan e-YÖKDİL, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri alanlarında, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

180 dakika sürecek olan sınavda adaylar, 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

6 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında kabul edilen e-YÖKDİL başvuruları, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

ADAYLAR KONTENJAN İÇİN ZAMANLA YARIŞACAK!

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

E-YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YÖKDİL sınavı için belirlenen sınav ücreti 360 TL. Kontenjanın sınırlı olduğu sınav için başvuru yapan adaylar ancak kontenjanların dolmaması durumunda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ödemesini daha önce yapan adayların kabul edeceği sınavda kontenjanın dolması durumunda adaylar, ücret ödemek istedikleri zaman sistem tarafından işlemleri onaylanmayacak ve başvuru hakları olmayacak.