📞MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN? Masterchef başvuruları başladı mı başvurular nasıl yapılır? Videolu Whatsapp Masterchef başvuru hattı...

Masterchef Türkiye'de 2021'in şampiyonu finalde Hasan Biltekin'i geçen Eren Kaşıkçı oldu. Sezonun bitmesinin hemen ardından yeni sezon başvuruları da başladı. Dünya genelinde devam eden corona virüsü pandemisi nedeniyle başvurular yalnızca videolu olarak yapılacak. Yemeğe ilgi duyan, profesyonel veya amatör aşçıların Masterchef 2022 için internet sitesi üzerinde doldurması gereken bir de form var. İşte Masterchef 2022 başvurularına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

🤔MASTERCHEF BAŞVURULARI BAŞLADI MI? MASTERCHEF 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?💻

Masterchef 2022 için başvurular başladı. Yarışmacı olmak isteyenler, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak zorunda. Ardından çektikleri videoyu bu başvuruya yüklemeleri gerekiyor.

MASTERCHEF 2022 BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ LİNK VE NUMARA👇

🔗Masterchef videolu başvuru sitesi linki: www.tv8basvuru.com

📹Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası: 0549 890 88 88