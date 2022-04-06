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E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI - TIKLA

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:54
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI - TIKLA
e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilir.

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