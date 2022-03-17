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Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman?

Şaban ayına girilmesiyle milyonlarca Müslüman, Berat Kandili'nin tarihini merak ediyor. İslam dünyası için önemli günlerden olan Berat Kandili'nde ibadet edecekler, kandilin tarihini araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 07:09
Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman?

BERAT KANDİLİ - Milyonlarca Müslüman'ın en çok önem verdiği günlerden olan Berat Kandili, Şaban ayına girilmesiyle birlikte arama motorlarında sıkça aratılıyor.

📅BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe günü (bugün) idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI

-Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli.

-Peygamber Efendimiz için (sav) salât ü selâmlar getirilmeli.

-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

-Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

-Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları camilerde kılınmalı.

-Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

✉Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

✉Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

✉İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

✉Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun... Kandiliniz mübarek olsun!

✉Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

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