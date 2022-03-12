YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte yanıtı

YÖKDİL sınavı ertelendi mi?, YÖKDİL iptal mi oldu? gibi sorular, sınav başvurusu yapan binlerce adayın gündeminde. YÖKDİL ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Yurtta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından YÖKDİL sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merakla bekliyor. Ancak şu ana kadar ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Adaylar son duyuruları dikkatle takip ediyor. YÖKDİL sınavı, daha önce belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.