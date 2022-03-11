İstanbul'a kar yağışı ne kadar sürecek? | İstanbul'da kar yağışına dair son bilgiler | İstanbul Valiliğinden resmi açıklama geldi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün sabah kente giriş yapmış ve gün içinde aralıklarla etkili olmuştu. İstanbul'da Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.

Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

VALİ YERLİKAYA YENİ KARARI AÇIKLADI: TIR VE KAMYONLARIN KENTE GİRİŞİNE KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak İZİN VERİLMEKTEDİR" mesajını paylaştı.

OTOGARLARDA OTOBÜSLERİN ÇIKIŞLARINA DA KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLİYOR

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARINA KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLMEKTEDİR" mesajını paylaştı.

İSTANBUL'DA AVM'LERİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı. Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

