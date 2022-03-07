Haberler Haberler İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄ İstanbul için kar yağışı uyarısı! Aybar kar fırtınası geliyor! Bu tarihlere dikkat...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄ İstanbul için kar yağışı uyarısı! Aybar kar fırtınası geliyor! Bu tarihlere dikkat...

Mart ayına girilmesiyle birlikte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmelerle birlikte, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun genelinde Aybar kar fırtınası ile beraber yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, "İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı mı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 12:34
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄ İstanbul için kar yağışı uyarısı! Aybar kar fırtınası geliyor! Bu tarihlere dikkat...

Ülkemizde bahar aylarına girilse de hava sıcaklıklarında gözle görülür bir artış yaşanmadı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında bu hafta kayda değer bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde kar yağışı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Yapılan bilgilendirmelere göre ülke genelinde sağanak yağmurla başlayıp kar yağışına dönecek bir sürece giriliyor. Özellikle 9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası ile birlikte 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı sonrası tedbirli olunması konusunda sıkça uyarılarda bulunuyor.

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