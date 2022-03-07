İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄ İstanbul için kar yağışı uyarısı! Aybar kar fırtınası geliyor! Bu tarihlere dikkat...

Ülkemizde bahar aylarına girilse de hava sıcaklıklarında gözle görülür bir artış yaşanmadı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında bu hafta kayda değer bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde kar yağışı uyarısı yapıldı.

❄İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Yapılan bilgilendirmelere göre ülke genelinde sağanak yağmurla başlayıp kar yağışına dönecek bir sürece giriliyor. Özellikle 9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası ile birlikte 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı sonrası tedbirli olunması konusunda sıkça uyarılarda bulunuyor.