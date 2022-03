ALES başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/1 için hazırlık içinde olan vatandaşlar, sınavın hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki, ALES/1 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

21 Şubat'ta başlayan başvurular 3 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

2022 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ALES/1 sınavı 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 2022 ALES/1 sınav giriş yerlerinin nisan ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.



ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ALES/1 sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları,açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.