WHATSAPP'TAN BOMBA ÖZELLİK! Son görülme seçili kişilere kapatılabilecek

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcının favori uygulaması olan WhatsApp, Android işletim sistemindeki "2.21.23.14" kodlu son deneme sürümünde "son görülmenin seçili kişilere kapatılması" özelliğini kullanıma sundu.

🤳SON GÖRÜLME SEÇİLİ KİŞİLERE GİZLENEBİLECEK

Böylece kullanıcılar, tıpkı hikayelerini belirli kişilere gizleyebilme özelliğini son görülmede de kullanabilecek. Henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulan özellik, kullanıcıların konuşma penceresinde isimlerinin altında gözüken ve çevrim içi olduklarını gösteren anlık ibareyi etkilemeyecek. Kullanıcılar, son görülmelerini belirli kişilere gizlediklerinde bu kişiler, ilgili kullanıcının çevrim içi olup olmadığını görmeye devam edebilecek. Bununla birlikte; son görülmenin gizlendiği kişilerin son görülmeleri, yine kapatılan kişi tarafından görülemeyecek.