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BUGÜN KANDİL Mİ? | 2022 Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

3 ayların öenmli günlerinden biri olan, milyonlarca müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği Miraç Kandili hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve dualı kandil mesajları, kandil tarihi, Miraç Kandili'nde edilecek dualar ve yapılması gereken ibadetler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Hangi dualar edilmeli? Kandil mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 09:59
BUGÜN KANDİL Mİ? | 2022 Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Miraç Kandili, müslüman alemi için oldukça önemli günlerden biridir. Bu özel günde birçok kişi kandil mesajları gönderir. Bu durum için hazırlanmış kandil mesajları araştırılan konular arasında yer aldı. Öte yandan kandilin ne zaman olduğu da merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli.

Peygamber Efendimiz için (sav) salât ü selâmlar getirilmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Miraç Kandili bu yıl 27 Mart Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

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