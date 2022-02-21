KADINLARIN EN ÇOK SEVDİĞİ ÇİÇEK HANGİSİ? Kadınların hoşlandığı çiçek türleri...

Kadınlar kendilerine alınan çiçeklerle her zaman mutlu olmuşlardır. Her kadın çiçeği sevse de sevilen çiçek türleri farklılık gösterebilir. Peki kadınların en çok sevdiği çiçek hangisi? İşte kadınların hoşlandığı çiçek türleri...

KIRMIZI GÜLLER

Kadınlar romantik anlam içeren gülleri çok sevmekte ve genel olarak arasında duygusal bağ olan bir erkekten gül alınca mutlu olmaktadır. Rengi ve duruşuyla kırmızı güller birçok kadının tercihi olmakla beraber bu güller kişiyi oldukça sevindirmektedir. Romantik bir dokusu olan bu kırmızı güller özellikle bir çift arasında yediye olarak tercih edilen gül çeşitlerinden biridir. Geçmişten günümüze doğru incelendiğinde kırmızı güller hiçbir zaman eskimemiş ve popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Özellikle birdemet halinde yer alan kırmızı güller romantik ve hoş bir akşam yemeğinde kadına hediye edilebilir. Normal arkadaşlıkta da tercih edilen kırmızı güller daha çok aşk ve tutkuyu ön plana çıkardığı için en fazla özel ilişkilerde kullanılmaktadır.

Kadınların zarif ve tutku dolu olan bu güllere olan sevgisi onların sık sık gül almak istemesini de beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde kadınlar ev dekorasyonunda da masada duran kırmızı gülleri beğenmektedir. Evin birçok yerinde yer alabilecek olan kırmızı güller kadınların vazgeçemedikleri çiçekleri arasında yer almaktadır. Tabii ki bu genel bir yorum olmakla beraber bazı kadınların kırmızı gülden hoşlanmadığını söylemek mümkündür. Ancak herkesin fikri ve tercihi araştırıldığında kırmızı güller üzerinde yoğun bir ilginin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BEYAZ GÜLLER

Zarif ve temiz duyguları yansıtmayı başarmasıyla birçok kadının gönlünde taht kurmuştur. Masumiyeti ve kişiye duyulan arzuyu simgeleyen beyaz güller oldukça gösterişlidir. Beyaz olması saflığı temsil etmesiyle yakından ilgili olsa da gül olduğu için romantik ve tutkuyla olan bağını da koparmamıştır. Bu yüzden beyaz güller masumiyeti ifade etmesi ve zarafeti taşımasıyla pek çok kadının vazgeçilmez çiçek çeşitleri arasında yer almıştır. Zaten son dönemlerde kırmızı gülün popülerliği devam etse de yavaş yavaş beyaz güle karşı istek artmıştır. Beyaz gül daha asil ve şeffaf duyguları ifade eden bir gül olarak kabul edilmiştir.

PAPATYALAR

Birçok kadının vazgeçemediği ve sempati beslediği çiçekler arasında yer alan papatyalar özellikle baharın gelmesinin habercisidir. Görüntüsüyle insanı mutlu etmeyi başaran ve bazen de insanın umutlanmasına destek olan papatyalar oldukça pozitif enerji yaymaktadır. Daha çok insancıl duygulara hitap eden papatyalar kırmızı güller kadar romantik bulunmamıştır. Aynı şekilde en çok beğenilen beyaz gülden de farklı özellikler göstermektedir. Ancak beyaz renkli olması ve zarif görüntüsü onun içten duygulara hitap ettiğini ifade eder. Daha çok sevgi ve masumiyeti simgeleyen papatyalar birçok kadının zaaflarından bir tanesidir. Bazı kadınlar hangi özel gün olursa olsun papatya tercih etmektedir. Daha günlük ve daha iç açıcı bir görüntüsü olan papatyalar güller kadar klasik değildir. Yani onlar gibi daha asil ya da ciddi duyguları içermez. Samimiyet ve sevgiyi barındıran papatyalar masum duyguların karşıdakine yansıtılmasını sağlayan en önemli çiçekler arasında yer almaktadır.

ORKİDELER

Vazgeçilmez çiçeklerden olan orkideler kadınların en çok tercih ettiği çiçek çeşitleri arasındadır ve birçok evde orkide bulunur. Kadınlara yeni bir iş yerinde, yeni bir ortamda hediye edilen orkideler daha çok yeni başlangıçlarda tercih edilmektedir. Bu yüzden ifade ettiği anlama bakılırsa daha çok karşıdaki insanın önemli bir gününde verilen hediyeler arasında yer almaktadır. Ancak bazı kadınların orkidelere karşı ayrı bir ilgisi bulunmakta ve karşıdakinden orkide almayı oldukça doğru bulmaktadırlar. Bu yüzden orkideler yıllar geçse de en çok tercih edilen ve çiçek satış noktalarında en çok satışı yapılan türlerden birini oluşturur.