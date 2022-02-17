CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 17 Şubat 2022 güncel dolar/euro kur

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 17 Şubat 2022 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,6163 TL

Satış: 13,6313 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 15,4941 TL

Satış: 15,5072 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18,4695 TL

Satış: 18,5622 TL

📌NOT: Bilgiler 17 Şubat 2022 Perşmebe günü saat 13.00 itibarıyla alınmıştır.