💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! 29 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenler '29 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 29 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 121 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da 29 Ocak Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlandı.

İŞTE SAYISAL LOTO 29 OCAK CUMARTESİ KAZANDIRAN NUMARALAR

3 - 8 - 23 - 61 - 63 - 64 Joker: 65 SüperStar: 11

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