Trakya'dan İstanbul'a geçişler durduruldu! E-5 trafiğe kapatıldı...

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Avrupa yakasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar saat 17.00 itibarıyla kar fırtınası beklendiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildiriyor. Uyarı üzerine uyarı gelen şehirde Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, Trakya'dan İstanbul istikametine girişlerin durdurulduğunu bildirdi.

AVM'LER 19.30'DA KAPANACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: GİRİŞLERE İZİN VERİLMEYECEKTİR

Vali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmediğini bildirdi. Yerlikaya Twitter paylaşımında, "İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR! Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

MERTER'DE TRAFİK KİLİT

Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.

İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞANLARININ İŞTEN ÇIKIŞ SAATİ ERKENE ÇEKİLDİ

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen üst üste uyarılar ile hava radarlarında yapılan inceleme sonrası İstanbul'daki ulaşımın tıkanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi bırakmak koşulu ile çıkışlar 15.30'a çekildi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da SONA ERECEKTİR." dedi.

Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında da bulundu.