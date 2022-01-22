💥Sayısal Loto çekildi mi? 22 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 22 Ocak Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 118 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

19 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17-40-47-50-63-75 Joker: 14 SüperStar: 40

👉Sayısal Loto 22 Ocak Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA