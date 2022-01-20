Haberler Haberler E Karne ne zaman açılacak? 2022 e-Okul karnelere nasıl bakılır? Dijital karne görüntüleme sayfasına nasıl giriş yapılır?

E Karne ne zaman açılacak? 2022 e-Okul karnelere nasıl bakılır? Dijital karne görüntüleme sayfasına nasıl giriş yapılır?

Karne zamanının gelmesiyle birlikte e karne ve e okul ile ilgili internet aramaları da bir hayli artı. Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşacak ve 15 gün sürecek sömestr tatiline çıkacak. Karnelerde notlarının nasıl olduğunu görüntülemek isteyenler E Okul dijital karne giriş ekranı üzerinden de E Karne görüntülenebilecek. Peki, E Karne nasıl görüntülenir? E Okul nasıl kullanılır? E Karne ne zaman açılacak? İşte bu soruların cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:49
E Karne ne zaman açılacak? 2022 e-Okul karnelere nasıl bakılır? Dijital karne görüntüleme sayfasına nasıl giriş yapılır?

Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte internette "E Karne nasıl görüntülenir?", "E Karne ne zaman açılacak?", "E Okul nasıl kullanılır" aramaları yapılmaya başlandı.

E Okul sistemi ile öğrenciler dijital karneleri üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntüleyebiliyor. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilir.



E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğretmenler notları sisteme girdikten sonra E Karne yani dijital karne sistemi erişime açılacak ve öğrenciler notları görüntüleyebilecek.



E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.



E OKUL DİJİTAL KARNE GİRİŞ EKRANI!

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için E Okul internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.



DİJİTAL KARNE NEDİR?

2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

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