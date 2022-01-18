Dünyanın en büyük elması 5 milyon dolara satılacak

Enigma isimli dünyanın en büyük kesim elmasının, 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce bir asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Yapısında azot ve hidrojenin yanı sıra meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit yer alıyor.

Enigma, 1990'larda, Orta Doğu'nun palmiye şeklindeki güç ve koruma sembolü Hamsa'dan ilham alan mevcut şeklinde kesildi ve şimdiki sahibi tarafından işlenmemiş olarak satın alındı.