En çok tercih edilen erkek sakal modelleri hangileri?

Standart sakal modellerinin dışında bu yıl görmeye pek alışkın olmadığımız sakal tasarımları da dikkat çekiyor. Eğer modern sakal modellerinin 2021 yılında nasıl olduğunu merak ediyorsanız bu yazıda stil sahibi olmak için ihtiyacınız olan güncel bilgilere sahip olabileceksiniz. 2021 yılında yeni ve sade stillerin öne çıkacağını unutmamanız gerekir. Daha sade ve modern görünümün getirdiği rahatlıkla birleşen sakal modelleri arasında yüz hatlarınıza en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. 2021 sakal modellerinin anlamları da sadelikler ve rahatlık dolu bir yıl geçirmek isteyen erkeklere ayrı bir hava katacaktır.



DAĞINIK SAÇ VE SAKAL STİLİ

Dağınık saç ve sakal modeli, doğal haliyle tarz bir görünüm elde etmek isteyen erkeklerin bir numaralı tercihi haline gelir. Özellikle yataktan kalkmış gibi bir görünüm olmasına rağmen cool ve çekici bir hava elde etmek için bu tarz seçilebilir. Bu stil 2021 yılında en çok dikkat çeken ve tercih edilen bir sakal modeli olacaktır. Saç ve sakal bakımı yapmadan dağınık ve hoyrat bir görünüm kazanmak, erkekler için çok çekici bir görünüm ortaya koyacaktır.

Uzun saç ve sakal bakımı için gerekli ürünleri kullanarak doğal ve dikkat çekici bir tarz elde edebilirsiniz. Saçınızın ve sakallarınızın gerekli bakımını yaptıktan sonra dağınık bir görünümde bırakmanız çok çekici ve erkeksi bir tarz yaratmanızı destekleyebilir. Özellikle pandemi döneminde rahatlığa alışan erkekler bu sakal tarzının anlamını daha iyi kavrayacaktır. Böylelikle doğallıktan gelen rahatlıkla çekici ve estetik bir görünüm elde ederek yeni imajınızı destekleyebilirsiniz.

KİRLİ SAKAL MODELİ

2021 yılında kirli sakal modeli de çok konuşulan ve en çok benimsenecek tarzlardan biri olacaktır. Yeni yılda kirli sakal tarzını seven erkeklerin sayısı da her geçen gün artıyor. Kadınların en çok dikkatini çeken ve ayrı bir anlam yükledikleri kirli sakal tasarımları her yıl olduğu gibi bu sene de öne çıkıyor. Dünden bugüne vazgeçilmeyen kirli sakal modelinin anlamı da çekici bir görünüm elde etmek isteyen erkekler tarafından benimsenecek.

2021 yılında yavaş yavaş kapanmanın geride kalıp açılmaların başladığı dönemde yüzünüze uygun tasarımda kirli sakal ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kirli sakal modeli, kısa sakal tarzları içinde belki de en kolay uygulanan ve en çok tercih edilen tasarımdır. Orta uzunlukta yüze yayılan sakal kirli sakal olarak adlandırılır. Bu model hemen hemen her yüz tipine yakıştığı için en sık gördüğümüz tarzlardan biridir. 2021 yılında dış görünümüne önem veren ve kendine en çok yakışan tarz ile garantili hareket etmek isteyen erkekler kirli sakal modelini devam ettirebilirler.

UZUN SAKAL MODELİ

Uzun sakal tasarımları da erkeklerin kendi yüz şekillerine göre tercih ettikleri sakal modelleri arasında yer alır. Özellikleri saçları kısaltıp sakalı uzatmak erkeklerin dış görünümünde ciddi anlamda fark yaratan bir imaj değişimi ortaya koyar. Son yıllarda yaygınlaşan bu model, erkekler dışında kadınlar tarafından da çok seviliyor. Hatta saç bakımından dezavantajlı olan kellik başlangıcındaki erkekler de kafalarını sıfıra vurarak uzun sakal modelleri ile daha erkeksiz ve çekici bir görünüm kazanabilirler. Ancak 2021 yılında uzun sakal modeli en çok kısa saç ile kullanılacak.

Kendine güvenen ve dış görünümü ile bunu belli eden bir erkek imajı çizmek için uzun sakal modelini tercih edebilirsiniz. Spor yaparak vücudunuzu yaza hazırladığınız dönemde sakallarınızı da uzatmaya başlayıp bir yandan sakal bakım ürünleri ve kaliteli yağlar kullanarak sakallarınızı da yaz sezonuna hazırlayabilirsiniz. Sakal bakımının nasıl ve ne şekilde yapıldığı konusunda detaylı bilgileri de web sitemizden edinebilirsiniz. Çünkü uzun sakalın bakım süreci daha farklı ve detaylıdır. Kapsamlı bilgileri edinerek uzun sakal imajını en iyi şekilde yüzünüze uygulamanız ve bu sakal tarzının anlamını iyi kavramanız kusursuz bir görünüm olarak yüzünüze yansıyacaktır.

KISA SAÇ KISA SAKAL KOMBİNASYONU

Kısa saç ve kısa sakal birleşimi, çekici bir görünüm elde etmek isteyen erkekler tarafından tercih edilir. Özellikle 2020 yılının insanlar için çok bunaltıcı ve sıkıcı geçmesinden sonra açılıp ferah bir görünüm elde etmek isteyen erkekler için en uygun tercih kısa saç ve kısa sakal kombinasyonudur. Kısa sakallara da kaliteli bakım ürünleri uygulayarak ve düzgün bir şekillendirme yaparak kadınların dikkatini çekebilirsiniz. Bakımı kolay olması sebebiyle çok avantajlı olan kısa saçlar, kadınların da çekici bulduğu ve anlamlandırdığı bir imaj yaratmanızda size yardımcı olabilir.

Uzun sakal tarzını deneyip sıkıldıysanız ve daha kısa sakallar ile çekici bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu tarzı tercih edebilirsiniz. Kısa saçta ya tam uzun sakal ya da kontrollü uzun sakal bırakmak daha iyi bir görüntü kazandırsa da kısa sakallarla da yüzünüze uygun bir tarz elde edebilirsiniz. Az saça az sakal uyumu da etkileyici bir kombinasyon oluşturmada erkekler tarafından sık kullanılır. Özellikle genç erkekler ve her zaman genç görünmek isteyen orta yaştaki erkekler için en çok tavsiye edilen saç ve sakal modeli budur. Çünkü kısa sakal tasarımının anlamı gençlik ve dinamik bir görünümdür. Ayrıca düzenli spor yapan biriyseniz bu tarz tam da size göre olacaktır.