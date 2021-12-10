En çok tercih edilen erkek saç modelleri hangileri?

Erkek kısa saç modelleri, erkek uzun saç modelleri derken aslında erkek saç stilleri son derece çeşitli. Erkek saç modelleri salaş ve doğal görünümlü stillere göz kırpıyor. Çoğu erkek tarafından tercih edilen orta uzunluktaki saçlar, yine moda. Bu modeller, fazlasıyla beğeniliyor ve konuşuluyor. Başka bir deyişle, çokça kullanıldığını bildiğimiz orta uzunluktaki saçlar daha fazla maskulen bir tavır ortaya koyuyor. Yani erkeksi bir eda taşıyor. Erkeğin yüz şekli, kendisine yakışacak saç kesiminin belirlenmesi için oldukça önemli. En dikkat çekici olmaya aday, beğenilecek ve kişiselleştirilebilecek kadar esnek olabilecek modeller işinize yarayabilir. İşte erkeklerde dikkat çeken saç modelleri...

ORTA UZUNLUKTAKİ ERKEK SAÇ MODELİ

Yanları kısa, orta-ön kısmı uzun olan saç modeli, küçük yüze sahip erkekler için gayet iyi. Adı geçen model, bahsettiğimiz profil için seçilmeyi hak ediyor. Söz konusu bu model, yüzü uzun göstermesi nedeniyle uzun yüzlü erkeklerin uzak durması gereken bir stil. Çünkü modelimizin bahsi geçen konuda ün yapmış olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ayrıca yine orta uzunluktaki saçlara sahip erkeklerin kulak vermesi gereken bir model daha var. O model, dağınık saç modeli. Bu modelde de, yükseliş sürüyor. Çünkü popülerliğin artmasıyla adı geçen modelin yaygınlaşması birbirine paralel ilerliyor adeta.

DÜZ VE UZUN SAÇ MODELİ

Uzun erkek saç modellerini düz stilde kullanmak isteyenlerin sorması gereken bir soru var. O soru, bu modeli uygulamayı düşünenlerin oval yüz hatlarının olup olmadığıdır. Böyle bir tercih ancak oval yüze sahip erkekler için "yakışmış" tebriklerini getirebilir.

KIVIRCIK ERKEK SAÇ MODELİ&NBSP;

Kıvırcık saçlı saçlara sahip olan erkeklerin dikkat çekeceği ve popülerlik kazanacağı dönemlere girdik. Oval yüz biçimine sahip erkekler kıvırcık saçın yakışması konusunda şanslı tarafta bulunuyor.

Berberlerin hoşuna gitmeyecek olsa da oval yüze sahip erkeklere yakışacak olan kıvırcık saç, çok uğraş gerektirmediği için tercih edilebilirliğini yüksek tutan bir model.

ERKEK PERMA SAÇ MODELİ

Kıvırcık erkek saç modeline tutulanlar için bir de seçenek söz konusu. Perma ile arasında sorun olmayan erkekler bu yöntemi ve modeli tercih edebilir.

ERKEK RASTA SAÇ MODELİ

Rastanın yeniden yaygınlaşmaya başladığını söylememiz gerekiyor. Kalıcı ve geçici olarak seçenekleri bulanan rasta modelinin varlığı çok eski zamanlara dayanıyor. Ancak 1980'li yıllarda moda olan ve son dönemlerde yeniden revaçta olduğunu gördüğümüz bu model 'dreadlocks' adıyla da biliniyor.



DAĞINIK DALGALI SAÇ MODELİ

Dağınık dalgalı saç modeli, kişilere daha havalı ve asi görünmeyi vadediyor. Bu model, çoğu zaman sinekkaydı tıraşıyla birlikte cillop gibi olan yüzlere yakıştırılıyor. Daha genç bir görünüm ortaya koyduğu gerçeğiyle kabul edilen bir modelden bahsediyoruz.

Ayrıca dinamik bir profili önemseyenlerin uygulamaktan çekinmemesi gereken bir model olduğunu da notlarımıza ekleyelim.

Dağınık dalgalı saç olarak isimlendirilen bu modelin saçta şekillendirilmesi için jöleye ihtiyaç duyabilirsiniz. Öncelikle jöleyi saçlarınıza uygulayın. Bunun sonrasında ise saçlarınızı, kafanızın arka tarafına doğru olacak biçimde şekillendirin. Belirttiğimiz işlemin ardından saçlarınızın ön kısımlarını tutam tutam parmağınıza dolayıp onların bukle şekline bürünmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak, jöle yardımıyla şekillendirdiğiniz saçlarınızı ellerinizle dağıtabilirsiniz. Ve saçlarınız gözünüze en hoş gelecek ana kadar bunu yapabilirsiniz.

ÖN KISIMLARI UZUN SAÇ MODELİ

Pek çok erkek ise yukarıdaki seçenekleri, yani modellerin dışında bir stil arıyor. Özellikle saçlarının tamamı yerine kafanın bir bölümündeki saçları uzatarak farklı bir modeli uygulamak isteyenler... Bunu yapmak isteyenlerin sayısı hiç de azımsanacak ölçüde değil. Haliyle öne çıkan model de, kafanın ön kısmında kalan saçların uzamasıyla ortaya çıkan stil.

Anlattığımız bu modelin havalı gözüktüğü iddiasının pek çok erkek tarafından kabul edildiğini söyleyelim. Bununla birlikte söz konusu model ile oldukça dikkat çekici profillerin yaratıldığı da sır değil. Uzun ya da kirli sakalları tercih edenler ve geniş alınlı erkeklere güzel bir haberimiz var. Özellikle sakallı erkekler için daha uygulanabilir olan modelimiz, geniş alınlı erkekler için biçilmiş kaftan. Çünkü bu alın yapısına sahip olan erkeklerin geniş olan alnı, uzamaya bırakılan ön taraftaki saçlar sayesinde kapatılmış olacaktır. Dolayısıyla alnın geniş olan alanı hiç de geniş bir görünüme sahip olmayacaktır. Ayrıca adını verdiğimiz stil, genel olarak düz saçlara sahip erkeklere öneriliyor. Bunun sebebi ise gayet basit. Saçın ön kısımlarına şekil vermenin biraz zor olması bize cevap oluyor.

BUZZ SAÇ MODELİ

Kısa erkek saç modelleri kesimleri arasında ünü en yaygın olanlardan biri şüphesiz buzz... Bu adı alan saç modeli, farklı tarzları deneyimlemeye açık olanların yeşil ışık yakabileceği bir tarz. Ve aynı zamanda saçlarını kısa kestirmek istemeyenlerin de pişmanlık duymayacağı bir stil. Bu modelde saçların üst kısımları yanlara oranla biraz daha uzun olur. Başın iki yanında kalan saçlar da kademeli olarak kulaklara doğru kısalır. Modern ile klasik arası bir tarz yaratan bu modeli farklı bir stil yaratmak için siz de tercih edebilirsiniz.

KADEMELİ KISA ERKEK SAÇ MODELİ

Ofiste çalışan erkekler için kademeli kısalan saç modellerini önerilir. Bu saç modeli kısa saç modelleri erkekler arasında yükselişe geçen ve popülerliğini artırmaya devam eden bir stil. Deneyimlemek isteyenler her geçen gün artıyor. Bizden söylemesi.

ÇİZGİLİ ERKEK SAÇ MODELİ

Başın iki yanında yer alan saçların tam anlamıyla kazıtılarak ortaya çıkarıldığı bu modelde, başın ortasında bulunan kısım uzun kalır. Böylece daha havalı olduğu belirtilen bir stil deneyimlenmeye başlanmış olur.

Bu saç modelini düşünüyorsanız bir de öneride bulunalım size; 3 numara saç modelleri ve daha uzun saç kesimleri için bu saç modeli uygun olacaktır.

ASİMETRİK SAÇ KESİMİ

Düzenden ve tutarlılıktan hoşlanmamanın bir belirtisi ya da yansıması olması istenilen bir model var sırada. Adından da anlaşılabileceği gibi bir taraf kalk gidelim derken diğer taraf oturma kaygısında. Daha net bir ifadeyle, başın bir tarafı kısa olurken diğer taraf uzun bırakılır.

Bu modelin yakışmasını isteyenler erkeklere küçük tavsiyeler verilebilir. Örneğin, adı geçen modelin yakıştığını deneyimlemek için düz veya dalgalı saçlara sahip olmanın avantaj algılanması gerektiği. Ayrıca köşeli yüz hatlarına sahip olan erkekler de bu modeli tercih edebilir.

KESKİN ÇİZGİLİ SAÇ MODELİ

Efsane diziler arasındaki yerini alan Mad Man dizisindeki karakterleri hatırlayın. Yapım, 1960 ile 1970 yılları arasını konu edinip hikayesini anlatırken karakterleri yardımıyla dönemin hakim olan anlayışlarını da bize gösteriyordu. Örneğin, o yıllardaki erkeklerin saç kesimleri. Çoğu karakterin saçları keskin çizgili bir şekilde ikiye ayrılıyordu. Ancak bununla birlikte günlük yaşantımızda "inek yalamış" metaforunun komik olmayan bir nükteyi hatırlarsınız…

Konuya devam edersek, bu saç stili 60'lı yılların sert rüzgarları arasında kalan bir model. Ama bugünden bakıldığında nostaljik esintiler barındırsa da, modern bir havanın oluşmasını da engellemiyor. Oval yüz şekline ve hatlarına sahip erkeklerin tercih edebileceği bir model. Ayrıca bu yüz şekline sahip olanların sakal tercihini iyi yapması gerektiğini de notlarımıza ekleyebiliriz.

KARIŞIK SAÇ STİLİ

Sadece ön kısımların uzun olduğu bir saç kesiminiz varsa ve saçlarınız dalgalıysa bu saç modeli, sizin için uygulanabilir demektir. Deneyimlemekten keyif alabileceğiniz bu stilde, saçlarınızın ön kısmına az miktarda şekillendirici krem uygulayabilir ve ardından parmaklarınızla saçlarını dağıtarak aynada keyifle izleyeceğiniz görüntüler yaratabilirsiniz. Son olarak ise bir fön makinesini kullanabilirsiniz.

UNDERCUT SAÇ STİLİ

İş dünyasının koşuşturmacasında karizmatik tavır ve duruşlarından ödün vermemek her erkeğin arzusu ve hakkı. Geçmişten bugüne uzanan bir model de, undercut adıyla bilinen saç modeli. Yaklaşık olarak 1910'da ortaya çıktığı bilinen ve 1940'lı yıllara kadar sıkça karşılaşılan bu model, ilk çıktığı tarihten yaklaşık 1 asır sonra yeniden moda oldu. Böylece, 2010'lu yıllardan sonra yeniden sıklıkla gördüğümüz model, hafif kirli sakal ile uyumlu bir sonuç yaratabiliyor. Hatta kirli sakalın yanı sıra sinekkaydı tıraşı ile dahi hoş bir görünüm ortaya koyması, bu stilin zengin yanlarını gösteriyor.

ERKEK TOPUZ SAÇ MODELİ

Saç tasarım merkezlerinin (bildiğiniz kuaförler) 'man bun' adıyla etiketledikleri bu model, 2021 yılının en çok konuşulacak stilleri arasında. Topuz bir görünüm sağlaması nedeniyle algı geniş olan erkeklere önerilmeyen modeli uygulayabilmek için saçlarınızın mutlaka en azından kulak hizasında olacak şekilde uzamış olması gerekiyor.

DİK SAÇ MODELİ

Kulağın üst kısımlarının kısa kalmasını ve geriye kalan kısımların birbirleriyle uyumlu olacak şekilde uzun tutulmasını gerektiren bir model dik saç stili. Bu saç stilini kullanıp güzel geribildirim almak isteyenlere duyurulur:

Saçlarınızı yıkadıktan sonra onları kurutma makinesi yardımıyla yarısı ıslak kalacak şekilde kurutun. Ve ardından saçlarınızın tamamen kurumasını bekleyin. Uygun bir süre beklediyseniz başınızın önünde yer alan saçların dik ve dağınık görünmesi için onlara şekillendirici jöle uygulayabilirsiniz. Yüzünüze doğru hafif üçgen bir görünüm oluşturmak da mümkün; ellerinize jöle uygulayıp saçlarınıza hafifçe üçgen biçimi verin. Evet, aslında bu kadar basit…

0 NUMARA SAÇ KESİMİ

Çok kısa saç kesimlerini seven erkeklerin vazgeçemediği model olan 0 numaralı saç kesimi, aslında cesaret de isteyen bir kesim olarak dikkat çekiyor.

3 NUMARA SAÇ KESİMİ

En yaygın olarak ün yapan ve yakıştı mı da hayranlık yaratabilen bir kesimdir 3 numara. Tıraş makinesiyle gerçekleştirilen işlemin ardından 2 ile 2.5 cm arasında seyreden saç uzunluğu, erkeklerin en çok tercih ettiği kesim seçeneklerinden biri.

5 NUMARA SAÇ KESİMİ

Orta uzunluktaki saç kesimini beğenen erkekler için uygun olan mevzubahis olan kesimde, yan kısımların kısa tutularak üst tarafların uzun bırakılması sağlanabilir.