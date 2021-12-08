💥 Sayısal Loto çekildi mi? 8 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 8 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '8 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 8 Aralık Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. İşte 8 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 99 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde olacak.

8 ARALIK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

8 Aralık Çarşamba tarihinde yapılan Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.