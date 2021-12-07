Şeb-i Arus törenleri ne zaman, Mevlana'nın 7 öğüdü ne?

Hayatını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Hazreti Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi; 30 Eylül 1207'de günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh Şehrinde dünyaya gelmiş, 17 Aralık 1273 Pazar günü Konya'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Vefat gününü en büyük sevgili olarak bildiği Allah'a kavuşma ânı olarak belirttiği için, o geceyi "Şeb-i Arûs" yani 'düğün gecesi' olarak kabul etmiştir.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında "Hazreti Mevlânâ'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri" (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.

2021 ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ AÇIKLAMA

Şeb-i Arus törenleriyle ilgili açıklama, https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ adresinden yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Önemli Duyuru

a) Geçmiş yıllara ait üyelik bilgileri kapatılmıştır. Lütfen tekrar üyelik formunu doldurarak sisteme kaydınızı yapınız.

b) Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) program kitapçığı hazırlanmaktadır. En yakın zamanda buradan duyurulacaktır.

c) Alacağınız bilet/biletler Semâ Törenine katılmak içindir. Diğer etkinliklerimiz (sergi, panel, konferans, tiyatro, konser vb) ücretsiz olup tören programı hazırlandığı zaman yayınlanacaktır.

d) Katılımcılar COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır. HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu kapsamda; 18 yaş üzeri misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Katılımcılar salona girerken muhakkak maske takmalı ve program süresince maskelerini çıkarmamalıdır.

MEVLANA'NIN YEDİ ÖĞÜDÜ

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.