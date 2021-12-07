Evde balık beslemek... Hangi balıklar evde beslenir? Balıklar ne yer?

Evde hayvan beslemek, faydalı uğraşlardan biridir. Bir canlının yaşamasına katkıda bulunmanın yanı sıra daha iyi bir insan olma yolunda güçlü bir adım atmış olunur.

Balık beslemek ise diğer hayvanlara göre daha huzur vericidir. Canlı ve güzel renkleriyle çeşit çeşit balıkların suda salındığını izlemek ruhunuzu rahatlatabilir. Her canlı gibi balıklar da özen ve ilgi bekler. Yapacağınız yanlış hareketlerle onların zaten minicik olan bedenlerini güçsüzleştirip hayatlarını kaybetmesine neden olmamak için dikkat etmeniz gereken basit birkaç yöntem bulunuyor. İşte onların 7 tanesini sizin için sıraladık, şimdiden kolaylıklar!

1. Balıkların Cinsine Karar Verin

Öncelikle fanus yerine bir akvaryum tercih etmenin daha doğru olacağına ikna olmakta fayda var. Sonrasında balığın cins ve karakterine göre bir yaşam alanı oluşturun.

2. Yem Miktarını İyi Belirleyin

Balığın günde kaç defa, ne miktarda yem ile beslenmesi gerektiğini iyi belirlemeniz gerekmektedir. Kararında belirlenmeyen yem miktarı, balığın ölümüne bile neden olabilir, bu nedenle özenli olmakta fayda vardır.

3. Yem Seçimi Önemli

Kalitesiz ve açık yemler, sağlıksız bir şekilde beslenmelerine neden olacaktır. Küçük ya da pul şeklinde olan kaliteli yemleri tercih ederek balığın direncini çoğaltıp daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilirsiniz.

4. Suyun Kalitesi Önemli

Balığı ister akvaryum ister fanusta yetiştiriyor olun her şekilde suyun kalitesinin önemli olduğunu unutmayın. İçilebilir ve klor barındırmayan bir su kullanmakta ısrarcı olun.

5. Suyun Temizliği Önemli

Akvaryum ya da fanus suyunun en az haftada bir kez değişmesi gerekmektedir. Balıkların huzur ve sağlık içinde yüzebilmesi için suyun temizliği oldukça önemlidir. Su değişiminin yanı sıra temizliğin daha detaylı olabilmesi için temizleyici bir filtre edinmekte fayda vardır. Filtreyi akvaryum boyutuna göre seçmeye özen gösterin.

6. Stresten Uzak Tutun

Akvaryum ya da fanusun içerisine gereksiz yere elinizi sokmak, balığın ürküp strese girmesine neden olacaktır. Her ne kadar zaman zaman onunla temas içinde olmayı isteseniz bile bu durumun onun için iyi olmadığını unutmamalısınız.

7. Yeni Bir Arkadaş Gelecekse Dikkat

Balığın yalnız kalmasına gönlünüz razı olmuyor, yeni bir arkadaş edinmesini istiyorsanız yeni balığın sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Hasta bir yeni balık diğer balığın da hasta olmasına neden olacak işleri oldukça zorlaştıracaktır.



