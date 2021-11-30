Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan lodos sonrası, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hayat olumsuz şekilde etkilenmiş durumda. Türkiye genelinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Yaşanan bu durum sonrası bazı illerde eğitime 1 gün ara verilirken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan okullar tatil haberine çevrilmişti. Peki, Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 30 Kasım okullar tatil mi? İşte yanıtı...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji'nin olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik Valilikten açıklama geldi. Okulları tatil edilen iller aşağıda yer alıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji'den yapılan kritik uyarıların ardından İstanbul'da başlayan lodos etkisini devam ettirirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim ile ilgili kritik bir açıklama geldi. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında bugün 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

KOCAELİ'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

SAKARYA VE YALOVA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şiddetli lodos nedeniyle Sakarya ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)'de olumsuz hava koşulları sebebi ile yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Gerçekleştirilecek ara sınavların ise 6 Aralık tarihinde yapılacağı duyuruldu.

BURSA

Bursa'da da şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

BALIKESİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Vatandaşlarımız, İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır. Lütfen tedbirli olalım!" ifadelerini kullandı.

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın akşam saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, "30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kötü hava şartları nedeniyle valiliklerden açıklamalar art arda geliyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'dan sonra Çanakkale'de de eğitime bir gün ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

DÜZCE'DE EĞİTİME LODOS NEDENİYLE 1 GÜN ARA VERİLDİ

Düzce'de lodos etkili oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Atay paylaşımında, "Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."