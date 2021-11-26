DYK e-Kurs başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Kaçıncı sınıflar e-Kurs başvurusu yapabilir?

Ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 6 ve 10. sınıflar da eğitim görebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, DYK öğrenci başvurularının alınması 26 Kasım ile 29 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 26 Kasım 2021 tarihinde başladı.

DYK e-kurs öğrenci başvuruları 26 Kasım tarihinde başlayacak. Kurslar ise 29 Kasım tarihinde başlayacak.

e-KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

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