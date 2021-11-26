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DYK e-Kurs başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Kaçıncı sınıflar e-Kurs başvurusu yapabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yapılacak DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) öğrencilerin ve velilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğretmenler için verilen süre sona ererken gözler öğrenci başvurularına çevrildi. Peki, DYK e-Kurs başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Kaçıncı sınıflar e-Kurs başvurusu yapabilir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 16:52
DYK e-Kurs başvurusu ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Kaçıncı sınıflar e-Kurs başvurusu yapabilir?

Ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 6 ve 10. sınıflar da eğitim görebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, DYK öğrenci başvurularının alınması 26 Kasım ile 29 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 26 Kasım 2021 tarihinde başladı.

DYK e-kurs öğrenci başvuruları 26 Kasım tarihinde başlayacak. Kurslar ise 29 Kasım tarihinde başlayacak.

e-KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

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