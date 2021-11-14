Haberler Haberler Ehliyet sınavında tarihi karar! Animasyonlu sorular geliyor

Ehliyet sınavında tarihi karar! Animasyonlu sorular geliyor

Ehliyet sınavlarında bir ilk gerçekleşiyor. Alınan karara göre, ehliyet sınavlarında artık animasyonlu soruların da yer alacağı belirtildi. Soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için böyle bir karar alındığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:27
Ehliyet sınavında tarihi karar! Animasyonlu sorular geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

EHLİYET SINAVLARINDA BİR İLK!
Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.

İŞARET DİLİNDE DE SORULAR HAZIRLANACAK
İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


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