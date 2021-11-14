Dukan diyeti nasıl yapılır? Dukan diyetinde hangi yemekler yenir? Faydaları ve zararları ne? Dukan diyeti tarifi

Son yılların en çok merak edilen diyetleri arasında yer alan Dukan diyeti, arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Dukan diyeti aşama aşama ilerleyen ve düzenli uygulandığında etkisini büyük ölçüde gösteren popüler bir diyettir. Peki, Dukan diyeti nasıl yapılır? Dukan diyetinde hangi yemekler yenir? Faydaları ve zararları ne?

👉DUKAN DİYETİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Dukan diyeti, protein ve yağ ağırklı beslenme düzeniyle uygulanmaktadır. Bu diyet sayesinde vücudumuzun proteini yakmak için harcadığı kalori miktarı yükselir. Dukan diyeti, dört aşamadan oluşur. Tüm bu aşamalar doğru uygulanmalıdır. Dukan diyetinde kırmızı et, beyaz et, deniz ürünleri,sebzeler, süt ve peynir çeşitleri gibi gıdalar tüketilir.

👉DUKAN DİYETİNİN AŞAMALARI

Atak evresi (1-7 gün): Diyete, sınırsız yağsız protein ve güne 1.5 yemek kaşığı yulaf yiyerek başlanır.

Seyir evresi (1-12 ay): Bir gün yağsız proteinler, günde 2 yemek kaşığı yulaf yiyerek, nişasta bulunmayan sebzeler yiyerek devam edilir.

Güçlendirme evresi (değişken): Sınırsız yağsız protein ve sebzeler, bazı karbonhidratlar ve yağlar, haftada sadece bir gün yağsız protein ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeği.

Koruma evresi (belirsiz): Temel Konsolidasyon aşaması kurallarına uyulur, ancak ağırlık sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir. Yulaf kepeği günde 3 yemek kaşığına çıkartılabilir.

Dukan diyetinin her evresinin kendine ait beslenme şekilleri bulunmaktadır. İşte dukan diyetinde tüketilmesine izin verilen gıdaların listesi.

👉 DUKAN DİYETİNİN EKSİ YÖNLERİ

Dukan diyeti ile ilgili en önemli eleştiri, çeşitli besinleri kısıtladığı için yeterli beslenmeyi zorlaştırmasıdır. Dukan diyetinde, pek çok vitamin, mineral ve bitkisel besin ihtiyacı eksik kalabilmektedir. Kronik böbrek hastalığı riskini arttırmaktadır.

NOT: Akdeniz diyetini uygulamadan önce doktorunuza danışınız...