Windows 11 SE tanıtıldı! Windows 11 SE'li dizüstü bilgisayarlar ne zaman satışa sunulacak?

Microsoft, düzenlediği çevrimiçi eğitim etkinliğinde öğrenciler ve okullar için tasarlanmış yeni bir Windows 11 sürümü duyurdu. Windows 11 SE, eğitim kurumlarına yönelik uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak gelecek. İşletim sistemi Google'ın Chrome OS çözümüyle rekabet edecek.

İşletim sistemi öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak oluşturuldu. Her şeyden önce üçüncü taraf uygulamaları desteklediğini belirtelim. Yani sadece Microsoft Store uygulamaları ile sınırlandırılan Windows 10S'den farklı bir yaklaşım sunuyor. Windows 11 SE sürümü Edge, Office ve Microsoft'un bulut hizmetleri için optimize edilmiş olsa da kullanıcıların uygulama seçimini kısıtlamıyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR YÜKLENEBİLİYOR

Microsoft'un eğitim pazarlaması başkanı Paige Johnson, Windows 11 SE'nin Zoom ve Chrome dahil olmak üzere üçüncü taraf yazılımları desteklediğini ve böylece kullanıcılara kendileri için en iyi olanı kullanma seçeneği sunmak istediklerini söyledi. Windows 11 SE'deki değişikliklerin büyük bir kısmının, işletim sisteminin temel sürümüne kıyasla oldukça küçük olduğu ifade ediliyor.

Microsoft yeni işletim sisteminde Snap Layouts özelliğini aynı anda yalnızca iki uygulamayla çalışacak şekilde basitleştirdi. Ayrıca yeni sürümde uygulamalar her zaman tam ekran modunda başlatılacak. Microsoft, öğrencilerin dikkatini dağıttığını düşündüğü için yeni Widget'lar bölümü Windows 11 SE'den kaldırıldı. Microsoft Edge'in Windows 11'de varsayılan olarak devre dışı bırakılan Chrome uzantıları ile çalışabileceği de notlar arasında.

WINDOWS 11 SE'Lİ DİZÜSTÜ PC'LER YOLDA

Windows 11 SE, belgeleri varsayılan olarak OneDrive'a yedekleme özelliğine sahip. İşletim sistemi yeni renkli Bloom duvar kağıtları ile birlikte sunulacak. Buna ek olarak Teams, Office, OneNote, Minecraft for Education ve Flipgrid uygulamaları önceden yüklenmiş olarak gelecek. Böylece BT yöneticilerinin bunları ayrı olarak yüklemesine gerek kalmayacak.

Windows 11 SE başta da belirttiğimiz gibi sadece eğitim kanallarından satın alınabilen düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlarda sunulacak. Microsoft yıl sonuna kadar çok sayıda Windows 11 SE'li dizüstü bilgisayarın satışa sunulmasını bekliyor.