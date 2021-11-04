KYK burs başvurusu ne zaman 2022 - e-Devlet KYK burs başvurusu başladı mı? e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

SON DAKİKA KYK burs haberleri - KYK burs ve kredi başvurusu için öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken üniversite yerleştirme işlemlerinin sona ermesi nedeniyle e-Devlet KYK burs başvurularının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. 2021/2022 KYK burs başvuruları ne zaman? İşte yanıtı....

👉KYK burs başvuruları Kasım 2021'de başlayacak

Üniversitelerde yurt işlemlerinin sona ermesi nedeniyle KYK burs başvuruları için de tarihin netleşmesi bekleniyor. Kasım ayı içerisinde KYK burs başvurularının başlaması ve yine Kasım ayı içinde önceki aylardaki ödemelerle birlikte ödemelerin yapılması bekleniyor.

👉e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Henüz aktif olmayan e-Devlet KYK burs başvurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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