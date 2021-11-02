Haberler Haberler TOGG İstanbul Park'ta piste çıktı! 4,8 saniyede 100 km hız...

TOGG İstanbul Park'ta piste çıktı! 4,8 saniyede 100 km hız...

Son dakika haberi... TOGG, İstanbul Park'ta sürüş gerçekleştirdi. Türkiye'nin otomobili TOGG'nin resmi twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." denildi. İşte TOGG'u paylaşımı ve videosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 13:27
TOGG İstanbul Park'ta piste çıktı! 4,8 saniyede 100 km hız...

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı.

Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.

Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

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