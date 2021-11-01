MasterChef'te kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

MasterChef 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımda yer alan ana kadro yarışmacıları geçen hafta boyunca oynanan eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme potasına giren Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu arasından bir kişi kritik eleme gecesinde jüri koltuğunda yer alan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayallerine veda etti.

Eleme potasında bulunan yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrası bu haftanın elenen ismi oldu.

Yarışmanın severleri de MasterChef'te elenen ismi, "MasterChef kim elendi" başlığı ile arama motorlarında araştırmaya başladı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

31 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm kritik eleme gecesinde, ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasından seçilen eleme adayları Hasan, Araz, Ateş, Mert, Safanur, Burcu bu hafta MasterChef'te elenen isim olmamak için jüri şefler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ürünleri en başarılı şekilde yapabilmek için kıran kırana mücadele verdi.

Kritik gecenin ilk oyununda Hasan Araz ve Burcu başarılı tabakları ile MasterChef'in ilk 12'sine kalmaya hak kazandı.

Daha sonra Mert, Safanur ve Ateş arasında yapılan Şef tabağı yarışmasında en az başarılı olan isim elendi.

Şefler tarafından son 3'te en başarılı isim Mert seçildi. Son ikide Safanur ve Ateş kaldı. Şefler 7 kalem eksik ürünü olan ve sosu kesilen Ateş'in yarışmasından elenmesine karar verdi.

SAFANUR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ateş'in elenecek olmasının ilan edilmesinin ardından SAfanur gözyaşlarına hakim olamadı. Genç yarışmacı Ateş'i kardeşi gibi sevdiğini söyleyerek dakikalarca ağladı.

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir'den katılıyor.

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir'den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.

Ateş Durukan'ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.