MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takim kaptanı kim oldu?

MasterChet'te yine büyük bir heyecan yaşandı. Yeni takımların oluştuğu gecede yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. MasterChef'te mavi takım kaptanı Ateş olurken, kırmızı takım kaptanlığına ise Pelin seçildi. Peki, kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte MasterChef'in yeni takımları ve düelloyu kazanan isim...

DÜELLOYU KİM KAZANDI?



MasterChef kaptanlık oyununda şefler bu hafta yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Adıyaman, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş usulü çiğ köftelerin hazırlanması için yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu. Yöresel kıyafet ve konseptin de yer aldığı kıyasıya yarışta ilginç anlar yaşandı. Çiğ köftelerin tadına bakılarak ortak verilen karar sonucunda Azize, Ateş ve Burcu en başarılı isimler seçildi.

TAKIMLAR YENİDEN KURULDU



Kaptanlar Ateş ve Pelin, oyunun ardından başarılı buldukları isimleri seçerek takımlarını kurdu.

MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu:

MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?



Mavi takımın kaptanı Ateş ve karşı takımın kaptanı Pelin, gecenin sonunda düelloda kozlarını paylaştı.

KAZANAN ATEŞ

Bu hafta kaptanlar düellosunda, yarışmacılardan hamsi ayıklanması istendi. Şeflerin el hızına baktığı oyunda Ateş'in 278 gram balık ayıklayarak yarışmayı kazandı. Pelin'in ise 246 gram balık ayıkladı. Böylece MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı Ateş oldu.

MENÜ SALI GÜNÜ

Mavi takım kaptanı olan Ateş, beş çeşit yemek için üç opsiyon kazandı. Yarışmacılar Avrupa bistro temalı ilk dokunulmazlık oyununda menüyü salı akşamı belirleyecek.

