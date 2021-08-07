Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Ethereum, XRP, Stellar, Dogecoin yükseldi mi? | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 7 Ağustos Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 43,143.61 Dolar oldu. Son 24 saatte 5,44% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 810,934,131,737 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

ETHEREUM'DA SON DURUM NE?

1 Ethereum 2,957.47 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,68% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 345,995,791,926 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

XRP'DE SON DURUM NE?

1 XRP 0,7598 Dolar oldu. Son 24 saatte 3,39% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 35,282,770,566 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

XLM STELLAR'DA SON DURUM NE?

1 XLM Stellar 0,2124 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,03% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 6,824,793,807 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

DOGECOIN'DE SON DURUM NE?

1 Dogecoin 0,2912 Dolar oldu. Son 24 saatte 4,75% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 6,824,793,807 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)