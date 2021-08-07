Haberler Haberler Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Ethereum, XRP, Stellar, Dogecoin yükseldi mi? | Kripto para

Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Ethereum, XRP, Stellar, Dogecoin yükseldi mi? | Kripto para

Son dönemde oldukça popüler hale gelen kripto paralar arasında en değerli ve bilinir olan Bitcoin'de son durum merak konusu oldu. Binlerce yatırımcı arama motorları üzerinden, "1 bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar?" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte dünyanın en büyük kripto parası olarak kabul edilen Bitcoin'in son durumu... (Ethereum, XRP, Stellar, Dogecoin)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:35
Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Ethereum, XRP, Stellar, Dogecoin yükseldi mi? | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 7 Ağustos Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 43,143.61 Dolar oldu. Son 24 saatte 5,44% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 810,934,131,737 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

ETHEREUM'DA SON DURUM NE?

1 Ethereum 2,957.47 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,68% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 345,995,791,926 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

XRP'DE SON DURUM NE?

1 XRP 0,7598 Dolar oldu. Son 24 saatte 3,39% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 35,282,770,566 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

XLM STELLAR'DA SON DURUM NE?

1 XLM Stellar 0,2124 Dolar oldu. Son 24 saatte 6,03% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 6,824,793,807 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

DOGECOIN'DE SON DURUM NE?

1 Dogecoin 0,2912 Dolar oldu. Son 24 saatte 4,75% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 6,824,793,807 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.)

SON DAKİKA