Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta sahaya çıkıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'nde bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi isimlerin yer alacağı maçta bir takımın teknik direktörü Başkan Erdoğan olacak. Karşılaşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer alacak. Saat 20.53'te başlayacak maç öncesi Erdoğan, önemli mesajlar verecek.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) iş birliğiyle Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek festivalde; Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi renkli etkinlikler de olacak.