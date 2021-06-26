Bitcoin'de son durum ne? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin yükseldi mi? İşte detaylar... | Kripto para

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 26 Haziran Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 31,039.47 Dolar oldu. Son 24 saatte 8,81% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 581,768,459,424dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.