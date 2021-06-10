Haberler Haberler 2021 Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?

2021 ne zaman? Saat kaçta? 'den izlenebilecek mi?

Milyonlarca kişi gerçekleşecek tutulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle fotoğraf sanatçıları o anları ölümsüzleştirmek için tetikte bekliyor. , 'ın yörünge hareketi sırasında ile Güneş arasına girmesi durumudur. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Hangi ülkelerden gözlemlenecek? Güneş tutulması 'den izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:43
2021 Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. Özellikle, "'den görülebilecek mi?, tutulması ne zaman ve saat kaçta?" gibi sorgular yapılıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) günü saat 13.53'te gerçekleşecek. Ateş Çemberi Güneş Tutulması bilim insanlarına göre en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş tutulmasının etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

Güneş tutulması başlangıcı: 11:12
Halkalı tutulmanın başlangıcı: 12:50
Kavuşum anı: 14:01
Halkalı tutulmanın sonu: 14:33
Tutulmanın bitişi:16:11

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, 'nın kuzeyi, 'nun kuzeyi, , ve 'da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

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