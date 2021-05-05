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Çin'in roketi kontrolden çıktı! Nereye ve ne zaman düşecek?

Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan roketi kontrolden çıktı. Birçok kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Merak edilenler arasında roketin nereye ve ne zaman düşeceği de yer alıyor. Peki, roket nereye ve ne zaman düşecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:49
Çin'in roketi kontrolden çıktı! Nereye ve ne zaman düşecek?

yönetimi, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu 'ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı. Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

ROKET NEREYE VE NE ZAMAN DÜŞECEK?

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

sözcülerinden , roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Fırlatmayı Çin Başbakanı ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, personeline tebrik mesajı göndermişti.

TIENGONG-1 DE KONTROLDEN ÇIKARAK ATMOSFERDE PARÇALANMIŞTI

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016'da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

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