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İtikaf nedir? Evde İtikafa girilir mi? Nerede ve ne zaman girilir? | 2021

Binlerce müslüman ayının son günlerine girilirken itikaf hakkında araştırma yapıyor. Genellikle camilerde yapılan ve tam kapanma sebebiyle evlerde yapılıp yapılmayacağı da merak edilen itikaf ne demek, İtikafa nasıl ve nerede girilir? Evde itikaf olur mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:28
İtikaf nedir? Evde İtikafa girilir mi? Nerede ve ne zaman girilir? | Ramazan 2021

Genellikle camilerde gerçekleştirilen ve Allah'a yakın olmak amacıyla girilen itikaf, tam kapanma sebebiyle araştırma konusu oldu. "Binlerce kişi evde itikaf yapılır mı?" şeklinde sorgular yapıyor. İşte detaylar...

İTİKAFA GİRMEK NE DEMEK?

İtikaf nedir sorusunun yanıtı kelimenin kökü olan akf sözünden geçmektedir. Kelimenin anlamı "hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak" şeklindedir. Bu kelime, fıkıh terimi olarak kişinin kendini dünyevi işlerden uzak tutarak ibadet amacıyla bir müddet camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kişiye mutekif veya akif denir. Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman itikafa girebilir. İtikafa beş vakit namaz kılınan bir mescitte veya camide girilmesi gerekir.

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) ayında ve özellikle ayın son on gününde itikafta olduğu pek çok hadis-i şerifle sabittir. (, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; , Ramazân, 3; Savm, 77) Bu nedenle daha çok ayının son on gününde itikafa girilir. Bu sebeple 2021 Ramazan ayı itikaf günleri Ramazan'ın son 10 günü olan 3 Mayıs ile 12 Mayıs arasını kapsıyor.

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