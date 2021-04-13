Haberler Haberler 2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre nedir ve kimlere verilmez? Fitre vermek dinen zorunlu mudur? İşte yanıtları...

2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre nedir ve kimlere verilmez? Fitre vermek dinen zorunlu mudur? İşte yanıtları...

11 ayın sultanı -ı Şerif'in en merak edilen konuları arasında fitre ve zekat ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu yılki fitre miktarı da merak konusu oldu. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir şükrü olarak, ekonomik durumu iyi olan Müslümanların bazı belirli yakın akrabalar hariç verebileceği bir sadaka türüdür. Genel olarak Ramazan ayının son günlerinde verilen fitrenin bu yılki miktarıyla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı bir rakam sundu. Peki, fitre nedir? 2021 fitre miktarı ne kadardır? Fitre kimlere verilmez? İşte yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 08:05
2021 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre nedir ve kimlere verilmez? Fitre vermek dinen zorunlu mudur? İşte yanıtları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, ayı için en merak edilen konuların başında gelen fitre miktarı hakkında açıklama yaptı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Fitrenin ne zaman verilmesi gerektiği de merak konusu oldu. Fitre, bayram namazından önce verilmelidir. Fitrenin amacı ve hedefi de 1 günlük yiyecek ihtiyacı karşılamaktır. Bu şekilde bayram sevinci daha mutlu bir şekilde yaşanır.

FİTRE NEDİR?

Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir. Maddi durumu belli standartların üzerinde olan kişiler, durumu iyi olmayanlara verdiği bir sadakadır.

FİTRE ZORUNLU MUDUR?

İslam dininin gerekliliklerinden biri olan fitre için, maddi durumu iyi olan kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

FİTRE KİMLERE VERİLEMEZ?

Fitre verilmeyen kişiler elbette mevcuttur. Özellikle Anne, baba, büyük anne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine verilmemektedir. Ayrıca zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa, Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

FİTRE NE KADAR?

2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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