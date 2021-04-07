Haberler Haberler O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 189. bölümde ne oldu?

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 189. bölümde ne oldu?

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Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 08:10
O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 189. bölümde ne oldu?

(), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 189. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 189. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜMDE NELER OLDU?

, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.
Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'ı asar.

O sahne geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 189. bölümde ne oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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