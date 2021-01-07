Haberler Haberler 7 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

7 Ocak güncel döviz fiyatları! , , kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 7 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 7 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 07:29 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 07:30
7 Ocak güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 7 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,3003

Dolar satış: 7,3098

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0032

Euro Satış: 9,0243

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9274

Pound satış: 9,9630

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