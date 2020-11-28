Zeytin hasadı başladı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki 3 milyona yakın ağaç 1 ayda toplanacak.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 20:19Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zeytin üretiminin önemli bölümünü karşılayan, yaklaşık 3 milyon zeytin ağacının bulunduğu Gaziantep'in Nizip ilçesinde hasat zamanı başladı. Güneydoğulu tarım işçileri, zeytin için yaklaşık 1 ay hummalı bir çalışma dönemi geçirecek. İlçe genelinde bir süre önce sona eren Antep fıstığının ardından şu an zeytin hasadına başlandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şöyle konuştu: "Nizip ilçemizde 145 bin dekar alan üzerinde 3 milyona yakın, meyve veren zeytin ağacımız bulunuyor. Zeytin hasadı hem tarım işçilerimize bir gelir kapısı oluyor hem de sofralık ve yağlık olarak bölge çiftçisine büyük oranda katkı sağlıyor. Toplanan salamuralık zeytinlerimiz bir süre sonra tatlandırılarak sofralarımızın baş tacı olacak."