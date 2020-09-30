Bugün hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? 30 Eylül hava durumu...

Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İstanbul'da 29 Eylül tarihinde yağan sağanak ve dolu yağışının 30 Eylül tarihinde yağması beklenmiyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

BURSA 15°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

KOCAELİ 18°C, 24°C

EGE

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 24°C, 33°C

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 14°C, 22°C

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 10°C, 21°C

DÜZCE 15°C, 22°C

KASTAMONU 10°C, 21°C

ZONGULDAK 18°C, 21°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 16°C, 30°C

RİZE 20°C, 28°C

SAMSUN 21°C, 23°C

TRABZON 22°C, 27°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 7°C, 23°C

KARS 3°C, 22°C

MALATYA 6°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık