Bugün hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? 30 Eylül hava durumu...

Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İstanbul'da 29 Eylül tarihinde yağan sağanak ve dolu yağışının 30 Eylül tarihinde yağması beklenmiyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
MARMARA
BURSA 15°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
KOCAELİ 18°C, 24°C
EGE
AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 24°C, 33°C
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 14°C, 22°C
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 10°C, 21°C
DÜZCE 15°C, 22°C
KASTAMONU 10°C, 21°C
ZONGULDAK 18°C, 21°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 16°C, 30°C
RİZE 20°C, 28°C
SAMSUN 21°C, 23°C
TRABZON 22°C, 27°C
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 7°C, 23°C
KARS 3°C, 22°C
MALATYA 6°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık